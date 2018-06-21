Жену Нетаньяху обвинили в мошенничестве: она заказывала еду за госсредства

Саре Нетаньяху, жене израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, выдвинуты официальные обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием, сообщает CNN.

Супругу Нетаньяху подозревают в том, что она обманным путем использовала государственные средства в личных целях – в частности, чтобы заказывать еду в резиденцию премьер-министра. Прокуратура полагает, что на эти цели Сара Нетаньяху незаконно потратила около $ 100 тыс. в 2010-2013 годах. Еще $10 тыс., полученных обманным путем, она заплатила за услуги частных шеф-поваров.

Как отмечает Reuters, в этих махинациях ей помогал один из госслужащих.

В четверг, 21 июня, прокуратура передала обвинительное заключение по этому делу в суд магистрата Иерусалима.

Ранее жена израильского премьера неоднократно отрицала эти правонарушения.

"Абсурдными и необоснованным" назвал обвинения в адрес своей супруги и Биньямин Нетаньяху, также вовлеченный в целый ряд коррупционных разбирательств.

В феврале 2018 года стало известно, что правоохранительные органы Израиля подозревают его в нескольких правонарушениях.

Так, в одном из случаев Нетаньяху якобы попросил издателя национальной ежедневной израильской газеты Едиот ахронот (Последние новости) освещать деятельность израильских властей в позитивном ключе - в обмен на помощь в обуздании прямых конкурентов газеты.

Во втором случае Нетаньяху подозревают в получении подарков на сумму не менее миллиона шекелей (более $ 280 тыс.) - от голливудского магната и продюсера Арнона Милчена и других его сторонников.

Кроме того, полиция также подозревает премьера в мошенничестве и нарушении своих обязательств в деле с австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером. Как сообщал израильский телеканал Channel 10, Пэкер рассказал следователям, что дарил подарки премьер-министру и его жене Саре.

По данным израильских СМИ, в рамках этих дел следователи в общей сложности допрашивали Нетаньяху по меньшей мере семь раз.

Сам Нетаньяху назвал обвинения безосновательными и заявил, что не намерен покидать свой пост.