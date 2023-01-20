В Беларуси приговорили к двум годам колонии жену заключенного журналиста за интервью о муже: у супругов есть четырехлетняя дочь
Дарья Лосик дала интервью о своем муже, которого приговорили к 15 годам лишения свободы. После этого ее задержали (Фото:Радио Свобода)
В Беларуси суд приговорил к двум годам колонии общего режима жену осужденного на 15 лет белорусского журналиста и медиаконсультанта Радио Свобода Игоря Лосика Дарью после того, как она дала интервью о своем муже.
Как сообщает белорусская служба Радио Свобода, суд принял решение на заседании 19 января. Прокуратура просила для Дарьи Лосик два года колонии, а адвокат просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. ОБ этом просила и сама женщина.
Лосик судили из-за интервью о ее муже телеканалу Белсат весной 2022 года, в котором она позиционировала себя как «жену политзаключенного».
В октябре прошлого года ее задержали после обыска в доме. У супругов есть четырехлетняя дочь, сейчас она живет с дедушкой и бабушкой.
Игоря Лосика задержали 25 июня 2020 года, еще до проведения президентских выборов в Беларуси. Ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, а затем добавили обвинение в подготовке к участию в массовых беспорядках. В знак протеста Лосик 41 день держал голодовку.
Позже после новых обвинений он начал еще одну голодовку.
14 декабря 2021 года Лосика приговорили к 15 годам колонии усиленного режима.