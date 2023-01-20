В Беларуси приговорили к двум годам колонии жену заключенного журналиста за интервью о муже: у супругов есть четырехлетняя дочь 20 января, 14:32 Дарья Лосик дала интервью о своем муже, которого приговорили к 15 годам лишения свободы. После этого ее задержали (Фото:Радио Свобода)

В Беларуси суд приговорил к двум годам колонии общего режима жену осужденного на 15 лет белорусского журналиста и медиаконсультанта Радио Свобода Игоря Лосика Дарью после того, как она дала интервью о своем муже.

Как сообщает белорусская служба Радио Свобода, суд принял решение на заседании 19 января. Прокуратура просила для Дарьи Лосик два года колонии, а адвокат просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. ОБ этом просила и сама женщина.

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Лосик судили из-за интервью о ее муже телеканалу Белсат весной 2022 года, в котором она позиционировала себя как «жену политзаключенного».

В октябре прошлого года ее задержали после обыска в доме. У супругов есть четырехлетняя дочь, сейчас она живет с дедушкой и бабушкой.

Игоря Лосика задержали 25 июня 2020 года, еще до проведения президентских выборов в Беларуси. Ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, а затем добавили обвинение в подготовке к участию в массовых беспорядках. В знак протеста Лосик 41 день держал голодовку.

Позже после новых обвинений он начал еще одну голодовку.



14 декабря 2021 года Лосика приговорили к 15 годам колонии усиленного режима.



