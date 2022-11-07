«Вы вырастили урода и убийцу». Женщине, которая оставила записку на могиле родителей Путина, запретили посещать кладбище

7 ноября, 18:24
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Ирина Цыбанева (Фото:Медиазона)

Ирина Цыбанева (Фото:Медиазона)

Приморский районный суд Петербурга запретил 60-летней Ирине Цыбаневой посещать кладбище из-за записки на могиле родителей российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Медиазона.

Ранее суд взял женщину под домашний арест, но сейчас меру пресечения заменили на запрет определенных действий.

Согласно постановлению суда, женщине запретили общаться со свидетелями по уголовному делу, пользоваться телефоном и интернетом, покидать пределы Петербурга и Ленинградской области, а также посещать Серафимовское кладбище.

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Уголовное дело о надругательстве над местом захоронения по мотивам идеологической вражды (пункт «б» части 2 статьи 244 УК) против Цибаневой возбудили в октябре.

Сын пенсионерки рассказал СМИ, что 6 октября она сходила на Серафимовское кладбище Петербурга и оставила записку на могиле родителей Владимира Путина.

«Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти… Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу», — говорилось в записке.

Женщина не отрицала, что написала записку. По ее словам, она сделала это после того, как «посмотрела новости, поняла, что все очень страшно, все очень печально, погибших очень много».

https://www.youtube.com/watch?v=1lABjeIW8xg
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Владимир Путин Родители

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