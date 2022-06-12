Женщина стала впервые министром иностранных дел в КНДР

12 июня, 05:27
Цей матеріал також доступний українською
Чхо Сон Гуи (Фото:en.wikipedia.org)

Чхо Сон Гуи (Фото:en.wikipedia.org)

В Северной Корее министром иностранных дел впервые назначили женщину. Это карьерная дипломатка, переговорщица по ядерным вопросам Чхо Сон Гуи.

Об этом сообщает CNN.

Она получила назначение на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии Кореи под управлением лидера страны Ким Чен Ына.

Читайте также:
США и Южная Корея выпустили восемь баллистических ракет в ответ на провокации КНДР

Чхо 1964 года рождения и является дочерью бывшего премьер-министра КНДР Чхо Эн Рима.

Видео дня

Она играла ключевую роль в переговорах Северной Кореи с США, при этом критиковала бывшего президента Дональда Трампа. Ее заявления варьировались от ядерных угроз к предложениям диалога.

Чхо сопровождала северокорейского лидера на саммитах в Сингапуре в 2018 году и в Ханое в 2019 году.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   КНДР Ким Чен Ын

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X