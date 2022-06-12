Женщина стала впервые министром иностранных дел в КНДР
Чхо Сон Гуи (Фото:en.wikipedia.org)
В Северной Корее министром иностранных дел впервые назначили женщину. Это карьерная дипломатка, переговорщица по ядерным вопросам Чхо Сон Гуи.
Об этом сообщает CNN.
Она получила назначение на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии Кореи под управлением лидера страны Ким Чен Ына.
Чхо 1964 года рождения и является дочерью бывшего премьер-министра КНДР Чхо Эн Рима.
Она играла ключевую роль в переговорах Северной Кореи с США, при этом критиковала бывшего президента Дональда Трампа. Ее заявления варьировались от ядерных угроз к предложениям диалога.
Чхо сопровождала северокорейского лидера на саммитах в Сингапуре в 2018 году и в Ханое в 2019 году.
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