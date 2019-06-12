Женщина сдала школьные экзамены через 30 минут после родов

Женщина говорит, что не хотела терять целый год, чтобы дождаться следующих экзаменов.
Жителька Ефіопії склала шкільні іспити прямо в лікарняному ліжку — всього через 30 хвилин після того, як народила дитину.
21-річна Алмаз Дересе каже, що сподівалася здати екзаменаційні тести ще до пологів, але в понеділок, незабаром до початку першого іспиту, її доправили до лікарні.
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За словами жінки, навчання під час вагітності не було для нею проблемою, і вона хотіла скласти іспит якнайшвидше, аби не втрачати цілий рік часу.
У понеділок Алмаз склала іспити з англійської та амхарської мов і математики.
Протягом кількох наступних днів вона здаватиме й інші предмети.
Чоловік жінки, Тадесе Тулу, розповів, що йому довелося вмовляти керівництво школи дозволити його дружині скласти екзамен у лікарні.
В Ефіопії дівчата, як правило, кидають школу під час народження дітей і повертаються до навчання наступного року.
Найближчим часом Алмаз планує пройти дворічний навчальний курс, який підготує її до вступу в університет.
Жінка каже, що задоволена тим, як склала іспити, і додає, що її новонароджений син почувається добре.
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