Женщина сдала школьные экзамены через 30 минут после родов

Сегодня, 11:53
Этот материал сейчас доступен только на украинском языке
Женщина сдала школьные экзамены через 30 минут после родов - фото

Ilu Abba Bor Zone

Жительница Эфиопии сдала школьные экзамены прямо в больничной койке

Женщина говорит, что не хотела терять целый год, чтобы дождаться следующих экзаменов.

Жителька Ефіопії склала шкільні іспити прямо в лікарняному ліжку — всього через 30 хвилин після того, як народила дитину.

21-річна Алмаз Дересе каже, що сподівалася здати екзаменаційні тести ще до пологів, але в понеділок, незабаром до початку першого іспиту, її доправили до лікарні.

За словами жінки, навчання під час вагітності не було для нею проблемою, і вона хотіла скласти іспит якнайшвидше, аби не втрачати цілий рік часу.

У понеділок Алмаз склала іспити з англійської та амхарської мов і математики.

Протягом кількох наступних днів вона здаватиме й інші предмети.

Чоловік жінки, Тадесе Тулу, розповів, що йому довелося вмовляти керівництво школи дозволити його дружині скласти екзамен у лікарні.

В Ефіопії дівчата, як правило, кидають школу під час народження дітей і повертаються до навчання наступного року.

Найближчим часом Алмаз планує пройти дворічний навчальний курс, який підготує її до вступу в університет.

Жінка каже, що задоволена тим, як склала іспити, і додає, що її новонароджений син почувається добре.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber !

Статьи

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Вчера, 15:33

img
Трагедия в Одессе. Что привело к пожару в психиатрической больнице — все подробности
Политика

Вчера, 23:24

img
Дубль два. Климкин вновь призвал нардепов его уволить
Политика

Вчера, 14:50

img
Представитель Зеленского объяснил причины прекращения существования коалиции в Раде

Выбор редакции

Лонгриды

Вчера, 20:30

img
Полифония. Как создавали крупнейший онлайн-архив украинской традиционной песни
Финансы

Сегодня, 08:20

img
Прощайте, купюры и карты. Рынок бесконтактных платежей в Украине показывает взрывной рост
Политика

Вчера, 14:02

img
Сейчас парламент — это Игра престолов. Выступление Вакарчука на ICTV в одном абзаце

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться