Женщина на машине пыталась въехать на территорию штаб-квартиры ООН

2 января, 05:28
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Отмечается, что у женщины было психическое расстройство (Фото:twitter.com/nypost)

Отмечается, что у женщины было психическое расстройство (Фото:twitter.com/nypost)

Утром 1 января 53-летняя женщина пыталась въехать на машине на территорию закрытой на праздники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Она не смогла попасть на территорию.

Об этом пишет New York Post.

На место были вызваны сотрудники полиции.

https://twitter.com/nypost/status/1609635159011201025?s=20&t=e004-vxdjKsNtM6nXo5P6w

В полиции Нью-Йорка сообщили, что женщина не пыталась намеренно протаранить ворота штаб-квартиры.

" У нее был психиатрический эпизод", - сообщил изданию источник в полиции.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ООН Нью-Йорк

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