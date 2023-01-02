Женщина на машине пыталась въехать на территорию штаб-квартиры ООН
Отмечается, что у женщины было психическое расстройство (Фото:twitter.com/nypost)
Утром 1 января 53-летняя женщина пыталась въехать на машине на территорию закрытой на праздники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Она не смогла попасть на территорию.
Об этом пишет New York Post.
На место были вызваны сотрудники полиции.
В полиции Нью-Йорка сообщили, что женщина не пыталась намеренно протаранить ворота штаб-квартиры.
" У нее был психиатрический эпизод", - сообщил изданию источник в полиции.