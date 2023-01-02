Женщина на машине пыталась въехать на территорию штаб-квартиры ООН 2 января, 05:28 Отмечается, что у женщины было психическое расстройство (Фото:twitter.com/nypost)

Утром 1 января 53-летняя женщина пыталась въехать на машине на территорию закрытой на праздники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Она не смогла попасть на территорию.

Об этом пишет New York Post.



На место были вызваны сотрудники полиции.

В полиции Нью-Йорка сообщили, что женщина не пыталась намеренно протаранить ворота штаб-квартиры.

" У нее был психиатрический эпизод", - сообщил изданию источник в полиции.

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