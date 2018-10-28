В Великобритании женщина месяцами готовила убийство смертельно больного мужа вместе с любовником и его дочерью. Он выжил после покушения

Рэймонд Везеролл был ранен, когда работал на пристани, предположительно, в него стреляли с другого берега реки, с расстояния около 40 метров

Хейли Везеролл вместе со своим любовником и его дочерью несколько месяцев планировали убийство ее мужа, который был болен раком мозга. В итоге они попытались его застрелить, но неудачно.

НВ публикует перевод материала Daily Mail об их отношениях и деле против них, которое сейчас рассматривается в суде.

Страсть и надежды на новую жизнь

Замужняя мать и ее бойфренд, которые предположительно планировали убить ее неизлечимо больного мужа, были разгорячены "страстью, ревностью и одержимостью" услышал суд.

Утверждается, что 32-летняя Хейли Везеролл и 49-летний Гленн Поллард вели интимные телефонные разговоры и обменивались недвусмысленными фотографиями, приступая к осуществлению "миссии" убрать Рэймонда Везеролла "с дороги".

Только за один месяц, во время которого происходила подготовка и имели место последствия стрельбы в лицо мистеру Везероллу, обвиняемые обменялись 2310 текстовыми сообщениями и звонками.

Хизер Везеролл надеялась начать новую жизнь после убийства мужа

Запрещенные отношения начались на похоронах брата мистера Везеролла 12 июня прошлого года. Они были "движущей мотивацией" для серии планируемых, прерванных или неудачных покушений на его жизнь, заявили присяжным.

Утверждается, что среди них были отравление цианидом, взрыв нагревателя для бассейна, введение ему смертельной дозы инсулина и выталкивание его за борт во время рыбалки.

Через недели после начала предполагаемого романа Хейли Везеролл отправила сообщение Полларду, который 30 лет был лучшим другом мистера Везеролла: "Если бы я могла прекратить мой брак, я бы это сделала, детка. Верь мне".

Утверждается, что менее чем за две недели до того, как в мистера Везеролла стреляли, когда 29 ноября прошлого года он работал на вырубке деревьев на пристани для яхт Сэндвича в Кенте, его жена говорила о "новой жизни и новом старте" с мистером Поллардом.

Возникает вопрос, как они собирались начать эту новую жизнь? Собирались ли они рассказать Рэймонду о романе после Рождества, или они собирались попытаться его убить?

Когда мистер Поллард написал сообщение миссис Везеролл, спрашивая, что она хочет на Рождество, она ответила: "Я надеюсь на новый старт с очень особенным человеком".

Она также отправила ему подписанную от руки открытку, адресованную "Тому, кого я люблю, на Рождество", пока ее муж выздоравливал после стрельбы.

Там было написано: "Спасибо за все, что ты для меня делаешь. Ты один на миллион. Ты совершенен во всех отношениях. Я тебя очень люблю. Люблю, обнимаю и целую всегда и навсегда. Люби меня. Хейли. Сладкие щеки".

Суд услышал 22 октября, что мистер Поллард был одержим матерью троих детей и может также быть ответственным за поджог семейного автофургона Везероллов, чтобы помешать им уехать в отпуск вместе в августе прошлого года.

Поллард был одержим женой своего лучшего друга, которая является матерью троих детей

Утверждается, что он даже привлек свою "преданную" дочь Хизер, чтобы она помогла им убить человека, которого она знала как "дядя Рэй".

Прокурор Саймон Тейлор заявил Мейдстоунскому королевскому суду в Кенте: "После того, как страсть Гленна Полларда к Хейли началась, к середине лета 2017 года она достигла уровня интенсивности, который является иллюстрацией настоящей причины последовательности угрожающих жизни и пагубных событий, которые постигли или должны были постигнуть Рэймонда Везеролла".

"Обвинение утверждает, что эти сообщения показывают, что движущей мотивацией, стоящей за каждой попыткой убить, были страстные отношения, которые существовали между Гленном Поллардом и Хейли Везеролл. К июлю 2017 года это были страстные и интенсивные отношения - такие, в которых часто играет роль ревность. В конце концов, Гленн Поллард должен был оставить Хейли Везеролл со своим лучшим другом Рэймондом Везероллом, и для него не было легко с этим жить".

Комментируя текстовые сообщения о начале новой жизни после Рождества 2017 года, Тейлор добавил: "Возникает вопрос, как они собирались начать эту новую жизнь? Собирались ли они рассказать Рэймонду о романе после Рождества, или они собирались попытаться его убить? Позиция обвинения, конечно, заключается в факте, что то, как пара собиралась начать новую жизнь, - это убийство одного человека, который стоял у них на пути, - Рэймонда Везеролла".

Покушение на пристани

Суду было сказано, что планирование окончить жизнь мистера Везеролла продолжалось после неудачной стрельбы.

Все трое - миссис Везеролл из Эша в Кенте, Гленн Поллард и Хизер Поллард, оба из Западного Стормута в Кенте - отрицают заговор с целью убийства между 1 июня 2017 года и 31 марта этого года.

23 октября жюри из восьми мужчин и четверых женщин вместе с судьей и защитниками подсудимых отправились на пристань для яхт Сэндвича, чтобы увидеть, где стреляли в 50-летнего мистера Везеролла.

Утверждается, что в него стреляли с покрытого травой противоположного берега реки Стур, с места напротив верфи на расстоянии до 40 метров.

Мистер Поллард является зарегистрированным владельцем оружия, и его описывали как "хорошего стрелка".

Винтовка, оснащенная оптическим прицелом и глушителем, позже была найдена в доме семьи Поллард. Баллистический эксперт пришел к выводу, что, возможно, что это оружие использовалось, чтобы выстрелить в мистера Везеролла.

Мистер Поллард является зарегистрированным владельцем оружия, и его описывали как "хорошего стрелка". В суде также заявили, что Хизер Поллард имела доступ к огнестрельному оружию своего отца и сопровождала его во время стрельбы.

Другие планы убийства и роль Хизер Поллард

Когда его впервые допросила полиция, он отрицал, что у него роман с миссис Везеролл или что он был вовлечен в стрельбу.

После ареста она утверждала, что боялась мистера Полларда. Но суду сообщили, что полиция не обнаружила каких-либо сообщений, которые предполагали охлаждение и никакого страха перед осуществляемым давлением.

Утверждается, что она даже созналась директору школы, в которой учатся ее дети, как она дала ее мужу, который также страдает от диабета, несколько снотворных таблеток, как ее "проинструктировал" мистер Поллард. Но она утверждала, что она отказалась вколоть ему целый флакон инсулина.

Единственной, кто знал о романе в то время, была Хизер Поллард, которая, как услышал суд, называет себя Артур.

Полиция нашла сообщение в Facebook от миссис Везеролл от 26 октября, в котором говорится: "Эй, милая, я просто хочу сказать огромное спасибо за то, что ты хранишь своего папу и мой секрет, это много значит для меня".

Автомобиль 19-летней Хизер Поллард был неподалеку от места, с которого стреляли в Рэймонда Везеролла

Предполагается, что мисс Поллард, которой в то время было 19 и которую описывают как "папину дочку", делающую из своего отца кумира, осуществляла "интересные и проливающие свет" интернет-запросы после стрельбы, в том числе "креативные способы убийства" и "16 способов убить кого-то и не попасться".

Она также делилась текстами со своим отцом, у которого "установлено желание убить" мистера Везеролла, сказал прокурор.

Суд услышал, что, когда о романе стало известно полиции, она также обнаружила, что автомобиль Citroen Хизер Поллард был найден "неуклюже припаркованным" и, по-видимому, брошенным в районе пристани в день стрельбы.

Позже полиция подсчитала, что потребовалось всего четыре минуты, чтобы пройти расстояние между ее машиной и местом, где стрелок мог целиться.

Мисс Поллард осуществляла интернет-запросы после стрельбы, в том числе "креативные способы убийства" и "16 способов убить кого-то и не попасться".

Ее страховая компания также оборудовала транспортное средство отслеживающим устройством, и оно показало, что машина уехала в 14:07, через пять минут после звонка на номер 999 (телефон экстренной помощи - ред.).

Текстовые сообщения между отцом и дочерью также предположительно свидетельствуют о прерванной стрельбе по мистеру Везероллу в Рейнхэме, Кент, за неделю до той, которая была на пристани.

Мистер Везеролл, которому поставили диагноз "рак мозга" в 2015 году, должен дать показания.

Фрагменты пули до сих пор у него в голове, они прошли через правую щеку и горло в левую щеку.

Позже медэксперт пришел к выводу, что незначительное отклонения траектории пули могло оказаться фатальным. Но, несмотря на боль и кровотечение из-за ранения, мистер Везеролл оставался в сознании.

Суду сообщили, что, даже когда любовники находились в больнице во время посещения мистера Везеролла, они обменялись текстовыми сообщениями, в которых выражали сожаление, что предполагаемая попытка убийства была неудачной.

Миссис Везеролл отправила сообщение: "Они не очень хорошо справились, правда? Он еще здесь". На что Поллард ответил: "Я не плачу ему полную сумму". Процесс продолжается.

Перевод НВ