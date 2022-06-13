«С дном России». Власти РФ подарили жене убитого в Украине солдата пакет с маслом, крупой и открыткой — видео

13 июня, 11:02
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Женщина от такого «подарка» оказалась не в восторге (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Женщина от такого «подарка» оказалась не в восторге (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Власти РФ решили продемонстрировать свою благодарность убитым в Украине военнослужащим ВС РФ, подарив их родственникам по случаю так называемого «дня России» пакеты с продовольственной помощью.

Соответствующее видео, снятое вдовой одного из оккупантов, опубликовал у себя в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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На нем видно, что «подарок» от Единой России состоял из бутылки подсолнечного масла, сахара, круп и поздравительной открытки.

Видео дня

«Чтобы вы понимали, мужа у меня нет уже как два месяца. И они поздравили с праздником… Спасибо…», — прокомментировала женщина пример заботы о гражданах РФ, поплатившихся своими жизнями за имперские амбиции кремлевского режима.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1536235005453778944
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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