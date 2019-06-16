Жена израильского премьера Нетаньяху признана виновной в коррупции Вчера, 18:56 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / POOL Сара Нетаньяху должна выплатить штраф в размере 55 тыс. шекелей REUTERS / POOL

В Израиле суд признал жену премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сару виновной в коррупции.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Сара Нетаньяху должна выплатить штраф в размере 55 тыс. шекелей (около 400 тыс. грн), хотя изначально обвинение требовало взыскать с нее 359 тыс. шекелей. Судебное разбирательство длилось четыре года.

Сара Нетаньяху обвинялась в том, что, несмотря на наличие штатного повара в резиденции премьер-министра страны, заказывала блюда в ресторанах за государственный счет.

Между следствием и Сарой Нетаньяху было заключено соглашение о признании вины. Она признала себя виновной в мене тяжком преступлении — умышленном использовании ошибки другого человека, хотя изначально она обвинялась в мошенничестве. Также в рамках сделки государство оставило за собой право потребовать от нее еще 175 тыс. шекелей в суде по гражданским делам.