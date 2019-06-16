Мирослав Маринович
Добавленная стоимость украинцев
Дариус Фору
Гнилое яблоко. Как один человек может разрушить успешную команду
Владислав Иноземцев
Используйте это
Ульяна Супрун
Красота, которая требует жертв. Когда можно носить высокие каблуки
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Жена израильского премьера Нетаньяху признана виновной в коррупции

Вчера, 18:56
Цей матеріал також доступний українською
Жена израильского премьера Нетаньяху признана виновной в коррупции - фото

REUTERS / POOL

Сара Нетаньяху должна выплатить штраф в размере 55 тыс. шекелей

В Израиле суд признал жену премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сару виновной в коррупции.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Сара Нетаньяху должна выплатить штраф в размере 55 тыс. шекелей (около 400 тыс. грн), хотя изначально обвинение требовало взыскать с нее 359 тыс. шекелей. Судебное разбирательство длилось четыре года.

Сара Нетаньяху обвинялась в том, что, несмотря на наличие штатного повара в резиденции премьер-министра страны, заказывала блюда в ресторанах за государственный счет.

Между следствием и Сарой Нетаньяху было заключено соглашение о признании вины. Она признала себя виновной в мене тяжком преступлении — умышленном использовании ошибки другого человека, хотя изначально она обвинялась в мошенничестве. Также в рамках сделки государство оставило за собой право потребовать от нее еще 175 тыс. шекелей в суде по гражданским делам.

Теги:   Коррупция Биньямин Нетаньяху Израиль

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Страны

Сегодня, 00:21

img
В МИД Эстонии поддержали продление антироссийских санкций
Политика

Сегодня, 18:01

img
Зеленский и Коломойский будут играть «в классическую украинскую политическую игру поддавки» — продюсер 1+1
Политика

Сегодня, 01:09

img
В АП заявили, что не отказались от планов перенести администрацию

Выбор редакции

Food&Drink

Сегодня, 11:05

img
Гастрономической топ. Пять самых впечатляющих ресторанов по мнению Дмитрия Запорожца
Экономика

Сегодня, 09:45

img
После сериала на HBO. Кто заработает на росте туристического потока в Чернобыль
События

Сегодня, 09:06

img
От парада до прайда. Как изменилось отношение украинцев к ЛГБТ-сообществу за годы проведения Марша равенства

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться