Жена азербайджанского чиновника потратила в сэндвич-баре 53 тысячи фунтов
Супруга приговоренного к 15 годам тюрьмы за растрату экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева Замира потратила в сэндвич-баре лондонского универмага Хэрродс 53 тысячи фунтов.
Как сообщает The Telegraph, речь идет о заведении известного британского дизайнера Тома Диксона.
Таким образом жена азербайджанского чиновника оплатила счет, который скопился за пару недель, в течение которых она забегала в заведение, чтобы перекусить.
При этом, по данным британских властей, всего Хаджиева потратила в Хэрродс около 16 млн фунтов, используя 35 кредитных карт, выпущенных банком ее мужа.
Сейчас она арестована, а правоохранители требуют доказать законность происхождения потраченных средств.