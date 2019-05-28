Жена азербайджанского чиновника потратила в сэндвич-баре 53 тысячи фунтов Сегодня, 18:04 Цей матеріал також доступний українською JAMIE LORRIMAN/The Telegraph Всего Хаджиева потратила в универмага Хэрродс около 16 млн фунтов JAMIE LORRIMAN/The Telegraph

Супруга приговоренного к 15 годам тюрьмы за растрату экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева Замира потратила в сэндвич-баре лондонского универмага Хэрродс 53 тысячи фунтов.

Как сообщает The Telegraph, речь идет о заведении известного британского дизайнера Тома Диксона.

Фото: dezeen.com

Таким образом жена азербайджанского чиновника оплатила счет, который скопился за пару недель, в течение которых она забегала в заведение, чтобы перекусить.

При этом, по данным британских властей, всего Хаджиева потратила в Хэрродс около 16 млн фунтов, используя 35 кредитных карт, выпущенных банком ее мужа.

Сейчас она арестована, а правоохранители требуют доказать законность происхождения потраченных средств.