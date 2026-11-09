Посол Украины заявил, что его жену назвали «фанатичкой» из-за отказа посещать клуб вместе с женой российского дипломата

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко и его супруга Лиана Мирошниченко (Фото: Wonder.ukraine / Instagram)

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что президент Международного женского клуба Канберры Сэнди Кейн назвала его супругу и жен еще двух дипломатов «фанатичками».

Об этом Мирошниченко написал в соцсети X 9 ноября.

По его словам, президент клуба сделала такое заявление во время недавнего ежегодного общего собрания.

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Посол выразил возмущение и отметил, что такая реакция свидетельствует о пренебрежительном отношении к личной боли и принципиальной позиции людей, которых непосредственно затронула война России против Украины.

«Хочу сказать совершенно четко: отказ общаться с представительницей России, ведущей геноцидную войну против Украины, — это не фанатизм и не нетерпимость. Это вопрос совести, достоинства и солидарности с жертвами этой агрессии», — подчеркнул посол.

5 ноября стало известно, что супруги послов Украины, Италии и Эстонии в Австралии вышли из состава Международного женского клуба Канберры (Women's International Club of Canberra, WIC) после того, как в его ряды приняли Ирину Петракову — супругу посла страны-агрессора России.

Президент WIC Сэнди Кейн отметила, что клуб принял Петракову после получения юридической консультации, согласно которой отказ в членстве на основании страны происхождения нарушал бы законодательство о запрете дискриминации.

Дипломаты в Канберре по большей части игнорировали посла России Михаила Петракова и его супругу после того, как в сентябре 2025 года генерал-губернатор Австралии Сэм Мостин приняла его верительные грамоты.

В 2017—2018 годах супругу тогдашнего российского посла Григория Логвинова — Ирину Логвинову — избрали вице-президентом клуба WIC. Она занимала эту должность спустя три года после того, как Россия оккупировала Крым.