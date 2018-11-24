"Желтый жилет" с гранатой: вооруженный мужчина требовал встречи с Макроном в Париже

Мужчина с гранатой требовал, чтобы Макрон встретился с демонстрантами в Париже

В городе Анже, на западе Франции, правоохранители арестовали вооруженного гранатой мужчину, который требовал, чтобы президент Эммануэль Макрон вышел на встречу с демонстрантами.

Об этом сообщает BBC.

45-летний мужчина, как и все активисты, был одет в желтый жилет и требовал, чтобы их принял в своей резиденции в Елисейском Дворце французский глава.

Полиция получила сообщение об инциденте примерно в 16:45, однако злоумышленник сдался только в 22:30.

Напомним, по всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо. Протестующие перекрыли дороги и магистрали страны.

Президент Франции Эммануэль Макрона высказался за повышение налогов на топливо, однако призвал участников протестов к диалогу.

По состоянию на 21 ноября на акциях протеста пострадали 552 человека и 2 человека погибло.