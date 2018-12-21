"Желтые жилеты" вышли на протесты в Португалии: требуют снижения налогов Сегодня, 16:47 71 Цей матеріал також доступний українською "Желтые жилеты" начали протест в Португалии

В Португалии начались протесты так называемых "желтых жилетов", сообщает RTP.

Люди вышли на акции в основных городах страны, но особенно сложная ситуация была на въезде в города Лиссабон и Порту.

На въездах ряда городов собрались небольшие группы протестующих, насчитывавших 30-50 человек, иногда участников акций насчитывалось больше сотни.

К протестам призвали несколько групп в соцсетях. Одна из них под названием Движение "желтых жилетов" Португалии выпустила манифест, в котором требует снижения налогов на электричество, сокращения НДС и процентной ставки при кредитовании малого бизнеса, а также отмену налога на нефтепродукты и снижение вдвое НДС на топливо.

Напомним, что протесты "желтых жилетов" прокатились по нескольким странам Европы. Так, во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Также в центре Брюсселя во время протеста граждан недовольных ростом цен на топливо произошли столкновения с полицией.