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"Желтые жилеты" возвращаются на улицы Франции

Сегодня, 13:04
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EPA

Восстановление протестов желтых жилетов во Франции

Французские "желтые жилеты" уже 12 выходной подряд выходят на демонстрации на улицы Франции для удержания давления на правительство Макрона.

Как сообщает AP, в Париже и других французских городах запланированы многочисленные акции протеста, которые осуждают экономическую политику Макрона.

На этой неделе участники протестов планируют отдать должное "желтым жилетам", раненым во время столкновений с полицией.

Напомним, что за время протестов "желтых жилетов", которые начались 17 ноября 2018, около 2000 человек получили ранения. По меньшей мере четыре человека получили серьезные травмы глаз. 10 человек погибли в дорожных инцидентах, связанных с действиями "желтых жилетов".

Теги:   Эммануэль Макрон Акция протеста Франция

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