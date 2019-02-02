"Желтые жилеты" возвращаются на улицы Франции
Французские "желтые жилеты" уже 12 выходной подряд выходят на демонстрации на улицы Франции для удержания давления на правительство Макрона.
Как сообщает AP, в Париже и других французских городах запланированы многочисленные акции протеста, которые осуждают экономическую политику Макрона.
На этой неделе участники протестов планируют отдать должное "желтым жилетам", раненым во время столкновений с полицией.
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Напомним, что за время протестов "желтых жилетов", которые начались 17 ноября 2018, около 2000 человек получили ранения. По меньшей мере четыре человека получили серьезные травмы глаз. 10 человек погибли в дорожных инцидентах, связанных с действиями "желтых жилетов".