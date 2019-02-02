"Желтые жилеты" возвращаются на улицы Франции Сегодня, 13:04 18 Цей матеріал також доступний українською EPA Восстановление протестов желтых жилетов во Франции EPA

Французские "желтые жилеты" уже 12 выходной подряд выходят на демонстрации на улицы Франции для удержания давления на правительство Макрона.

Как сообщает AP, в Париже и других французских городах запланированы многочисленные акции протеста, которые осуждают экономическую политику Макрона.

На этой неделе участники протестов планируют отдать должное "желтым жилетам", раненым во время столкновений с полицией.



Напомним, что за время протестов "желтых жилетов", которые начались 17 ноября 2018, около 2000 человек получили ранения. По меньшей мере четыре человека получили серьезные травмы глаз. 10 человек погибли в дорожных инцидентах, связанных с действиями "желтых жилетов".