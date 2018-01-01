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“Желтые жилеты”: во время протестов в Париже был нанесен ущерб на 10 млн евро

Сегодня, 19:34
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Недовольство французов не утихло даже после согласия власти отменить повышение цен на топливо

Во время демонстраций так называемых "желтых жилетов" в Париже в минувшую субботу французской столице был нанесен ущерб почти на 10 млн евро, сообщает BFMTV, ссылаясь на данные мэрии Парижа.

Больше всего пострадала площадь Шарля де Голля и прилегающие к ней улицы.

Стоимость восстановления поврежденного имущества превысила убытки, причиненные во время протестов 1 декабря, когда власть оценила потери в 3-4 млн евро.

Акции "желтых жилетов" во Франции переросли в общенациональный протест: все подробности

Протесты во Франции против повышения цен на топливо продолжаются больше месяца. Протестующие одеты в желтые жилеты. 

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

По приблизительным оценкам, в субботу, 8 декабря, протестовали 125 тыс. человек, 1,7 тыс человек были задержаны.

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Огонь и ярость. Масштабные протесты в Париже в 20 фото

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Теги:   Убытки Париж Франция

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