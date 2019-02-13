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"Желтые жилеты": во Франции к ответственности привлекли почти 2 тысячи человек

Сегодня, 19:44
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EPA

Массовые акции начались во Франции в ноябре 2018 года

Во Франции с начала массовых протестных акций “желтых жилетов” за проявление насилия и нарушение общественного порядка привлечены к ответственности 1796 человек, заявил премьер-министр Эдуард Филипп.

Об этом сообщает Укринформ.

“С начала этих событий судами было принято 1796 решений, и еще 1422 ожидается”, - сказал он.

Напомним, что во Франции в средине ноября 2018 года начались протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.

Теги:   Акция протеста Франция

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