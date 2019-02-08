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"Желтые жилеты": во Франции активисты готовятся к 13-й акции протеста

Сегодня, 17:12
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EPA

Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов"

Во Франции протестное движение "желтых жилетов" намерено в субботу, 9 февраля вновь провести акции в разных городах. 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина

Это будет уже 13-я демонстрация с ноября прошлого года, когда активисты движения начали их проводить.

Протест запланирован в Париже. Начало акции в 10:30 по местному времени на площади Шарля де Голля. Затем "желтые жилеты" пройдут по Елисейским полям. Завершить шествие они намерены на Марсовом поле в 17:00.

Протесты также ожидаются в Бордо, Марселе и Монпелье.

Напомним, что во Франции массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.  

Теги:   Акция протеста Франция

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