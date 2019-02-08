"Желтые жилеты": во Франции активисты готовятся к 13-й акции протеста Сегодня, 17:12 18 Цей матеріал також доступний українською EPA Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов" EPA

Во Франции протестное движение "желтых жилетов" намерено в субботу, 9 февраля вновь провести акции в разных городах.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Это будет уже 13-я демонстрация с ноября прошлого года, когда активисты движения начали их проводить.

Протест запланирован в Париже. Начало акции в 10:30 по местному времени на площади Шарля де Голля. Затем "желтые жилеты" пройдут по Елисейским полям. Завершить шествие они намерены на Марсовом поле в 17:00.

Протесты также ожидаются в Бордо, Марселе и Монпелье.

Напомним, что во Франции массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.