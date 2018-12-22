“Желтые жилеты”: в Париже протестующие призывали к отставке Макрона, 30 задержанных Сегодня, 16:19 86 Цей матеріал також доступний українською В Париже количество протестующих снизилось

В Париже продолжаются протесты так называемых “желтых жилетов”, однако демонстрантов гораздо меньше, чем в предыдущие дни, сообщает Reuters.

По данным BFM.tv, во время протестов во французской столице 22 декабря сотрудники полиции задержали 30 человек, троих из которых оставили под стражей.

Протестующие прошли по улицам Парижа призывая: "Парижане, присоединяйтесь к нам!" Другие призывали к отставке президента Эммануэля Макрона.

Акции "желтых жилетов" во Франции переросли в общенациональный протест: все подробности

На протест вышли около 800 человек, по сравнению с примерно 4000 демонстрантами в то же время в минувшую субботу.

Напомним, что во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.