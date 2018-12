“Желтые жилеты”: в Париже протестующие призывали к отставке Макрона, 30 задержанных

По данным BFM.tv, во время протестов во французской столице 22 декабря сотрудники полиции задержали 30 человек, троих из которых оставили под стражей.

Протестующие прошли по улицам Парижа призывая: "Парижане, присоединяйтесь к нам!" Другие призывали к отставке президента Эммануэля Макрона.

На протест вышли около 800 человек, по сравнению с примерно 4000 демонстрантами в то же время в минувшую субботу.

