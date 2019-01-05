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"Желтые жилеты" снова вышли на протесты во Франции

Сегодня, 16:38
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Акция проходит мирно

Восьмую субботу подряд сотни демонстрантов акции "желтых жилетов" снова вышли на улицы городов Франции, продолжая протестовать из-за неудовольствия своим экономическим положением.

Об этом сообщает Associated Press.

В субботу, 5 января, не было никаких сообщений о насилии, в отличие от некоторых декабрьских демонстраций. Линии парижского метро были открыты.

Власти предупредили, что не допустят незаконных действий. 

Напомним,что во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.

Акции "желтых жилетов" во Франции переросли в общенациональный протест: все подробности

Теги:   Протест Франция

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