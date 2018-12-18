"Желтые жилеты": правительство предложило выплачивать бонусы полицейским Сегодня, 21:41 76 Цей матеріал також доступний українською Французские полицейские грозятся начать протест

Во Франции правительство предложило предоставить бонусы в размере 300 евро офицерам, которые были задействованы в агрессивных акциях протеста, сообщает Associated Press.

Данное предложение от властей поступило после того, как профсоюз полицейских Франции призвал провести забастовку.

Однако, по словам представителя полицейского профсоюза Ив Лефебра, “таким бонусом этот кризис не будет решен”.

Согласно данным правительства, премию выплатят 111 тысячам сотрудников полиции и военнослужащим. Ожидается, что парламент будет обсуждать этот вопрос при обсуждении бюджета 2019 года.

Ранее во Франции профсоюз полиции призвал власть обеспечить полноценное финансирование правоохранительных органов. В профсоюзе заявили, что законодатели собираются уменьшить их бюджет на 62 миллиона евро, что станет причиной ухудшения рабочих условий. В связи с ситуацией профсоюз призвал полицейских в эту среду оставаться в своих участках и реагировать только на экстренные вызовы.

Напомним, что во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

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