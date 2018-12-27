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"Желтые жилеты": французские торговцы потеряли 2 млрд евро из-за протестов

Сегодня, 16:11
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Тысячи жителей Франции вышли на протест

В Национальном совете торговых центров и Федерации торговли и дистрибуции Франции заявили, что протесты "желтых жилетов" стали причиной убытков для торговцев в размере 2 млрд евро, сообщает BFM-TV.

Около 43 тысяч человек временно потеряли работу в связи с блокированием дорог и протестами.

Пока эти выводы носят предварительный характер. Более точные данные пообещали обнародовать в начале 2019 года.

Напомним, что во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

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Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.

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Теги:   Протест Франция Евро

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