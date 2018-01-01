"Желтые жилеты": 13 протестующих обвинили в причинении вреда Триумфальной арке Сегодня, 19:40 13 Цей матеріал також доступний українською Правоохранители ищут причастных к актам вандализма

В Париже предъявили обвинения 13 протестующим, которые разрисовали Триумфальную арку лозунгами за отставку президента Эммануэля Макрона, сообщает Liberation.

Среди обвиняемых есть один несовершеннолетний. Против них возбудили уголовное дело за нанесение вреда объекту культурного наследия.

Сотрудники полиции продолжают искать протестующих, которые имеют отношение к вандализму во время акций "желтых жилетов".

Акции "желтых жилетов" во Франции переросли в общенациональный протест: все подробности

В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратился в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Это не протесты, это восстание. Мировые СМИ – о том, что означает бунт "желтых жилетов" для Франции и Европы

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.

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Желтые жилеты в Париже обрисовали и повредили Триумфальную арку

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