280 погибших, более 900 раненых. В Индии увеличилось количество жертв в результате железнодорожной аварии 3 июня, 16:04 Последствия железнодорожной аварии в Индии (Фото:REUTERS/Аднан Абиди)

280 человек погибли и более 900 получили ранения в результате железнодорожной аварии в индийском городе Баласор. В стране объявлен однодневный траур, сообщает India Today.

Министерство железных дорог Индии сообщило, что спасательная операция на месте инцидента завершена. В настоящее время начаты восстановительные работы.

В пятницу, 2 июня произошла железнодорожная авария в результате схода с рельсов поезда Coromandel Express, следовавшего со станции Шалимар в западной Бенгалии в Ченнаи в Тамилнаде. Вторым поездом, который попал в аварию, стал сверхскоростной экспресс Bengaluru-Howrah Superfast Express. Он врезался в опрокинутые вагоны.



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