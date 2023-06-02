В Индии столкнулись поезда: 70 погибших, сотни раненых 2 июня, 22:40 Железнодорожная авария в Баласоре, Индия (Фото:ANI/REUTERS)

В городе Баласор, что в штате Одиша, Индия, в пятницу, 2 июня, произошла железнодорожная авария. В результате столкновения пассажирского экспресса с товарным поездом погибли 70 человек, более 350 получили ранения. Об этом сообщает India Today.

В то же время агентство AFP со ссылкой на главного секретаря штата Прадипа Джена сообщает о более 500 пострадавших в результате железнодорожной аварии, передает BBC.



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Инцидент произошел возле железнодорожной станции Баханага. Поезд Coromandel Express, следовавший со станции Шалимар в западной Бенгалии в Ченнаи в Тамилнаде, сошел с рельсов. Вторым поездом, который попал в аварию, стал сверхскоростной экспресс Bengaluru-Howrah Superfast Express. Он врезался в опрокинутые вагоны.



Фото: ANI/REUTERS

Фото: ANI/Reuters TV с REUTERS

Пострадавшие госпитализированы, обстоятельства аварии сейчас выясняются.



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Также предполагается, что в опрокинутых вагонах могут быть люди.