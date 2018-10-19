Железнодорожная катастрофа в Индии: количество жертв увеличилось до 59

Количество жертв в результате железнодорожной катастрофы в Индии выросло до 59 человек.
Об этом пишет Reuters.
Данная катастрофа стала самой крупной на индийской железной дороге в этом году.
Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям пытаются выяснить масштабы катастрофы.
Amritsar train accident video pic.twitter.com/hb9Q3f9qL6— Satinder pal singh (@SATINDER_13) 19 октября 2018 г.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 19 октября поезд врезался в толпу людей, которые наблюдали за театрализованным представлением по случаю популярного индуистского праздника Дашахра.
Журнал Новое Время №38
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