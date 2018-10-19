19 октября 2018, пятница

Железнодорожная катастрофа в Индии: количество жертв увеличилось до 59

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В катастрофе на железной дороге погибли минимум 59 человек

В катастрофе на железной дороге погибли минимум 59 человек

Количество жертв в результате железнодорожной катастрофы в Индии выросло до 59 человек.

Об этом пишет Reuters.

Данная катастрофа стала самой крупной на индийской железной дороге в этом году.

Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям пытаются выяснить масштабы катастрофы.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 19 октября поезд врезался в толпу людей, которые наблюдали за театрализованным представлением по случаю популярного индуистского праздника Дашахра.

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