Железнодорожная авария в Турции: жертвами стали уже девять человек Сегодня, 10:48 0 Цей матеріал також доступний українською В результате аварии поезда в Анкаре погибли девять человек

По данным министерства транспорта Турции, в результате железнодорожной аварии в Анкаре погибли уже девять человек.

Кроме того, по данным ведомства, еще 47 человек получили ранения, сообщает Anadolu.

Также отмечается, что среди погибших – трое машинистов поезда.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан сообщил, что состав, отбывший со станции в 06:30 по местному времени, через 6 минут столкнулся с маневровым локомотивом.

Ранее сообщалось, что жертвами аварии стали семь человек.

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Авария на железной дороге в Турции: количество жертв возросло

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Напомним, в турецкой Анкаре скоростной пассажирский поезд врезался в путепровод, после чего два вагона сошли с рельсов и перевернулись.

Губернатор Анкары Васип Шахин назвал причину крушения: скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.