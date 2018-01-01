Железнодорожная авария в Турции: жертвами стали уже девять человек
По данным министерства транспорта Турции, в результате железнодорожной аварии в Анкаре погибли уже девять человек.
Кроме того, по данным ведомства, еще 47 человек получили ранения, сообщает Anadolu.
Также отмечается, что среди погибших – трое машинистов поезда.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан сообщил, что состав, отбывший со станции в 06:30 по местному времени, через 6 минут столкнулся с маневровым локомотивом.
Ранее сообщалось, что жертвами аварии стали семь человек.
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Авария на железной дороге в Турции: количество жертв возросло
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Напомним, в турецкой Анкаре скоростной пассажирский поезд врезался в путепровод, после чего два вагона сошли с рельсов и перевернулись.
Губернатор Анкары Васип Шахин назвал причину крушения: скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.