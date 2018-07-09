Железнодорожная авария в Турции: власти сообщили о минимум 10 погибших и 73 пострадавших

В момент аварии в поезде находилось 362 пассажира и шесть членов экипажа

В Турции в результате аварии пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Капыкуле-Стамбул, погибло минимум 10 человек, пострадало по крайней мере 73 человека.

Об этом представители турецких властей сообщили новостному агентству Anadolu.

В министерстве транспорта и связи Турции отметили, что пять из шести вагонов сошли с рельсов в результате провала земли между водопропускной трубой и рельсами, причиной чего стали ливневые дожди в провинции Текирдаг, где произошел инцидент.

В момент аварии в поезде находилось 362 пассажира и шесть членов экипажа, после инцидента на место трагедии прибыли военные и медицинские вертолеты, сообщили в ведомстве.

Напомним, что 8 июля на северо-западе Турции произошла авария пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Капыкуле-Стамбул. Пять из шести вагонов сошли с рельсов.