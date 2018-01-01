Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Джордж Церетели
Путин сам себе вредит
Наталья Кадя
Глубоко личное
Андрей Смирнов
Порошенко стал Хичкоком для Путина
Сергей Таран
Тем, кто восторгается бунтом "желтых жилетов"

Железнодорожная авария в Турции: полиция задержала трех человек

Сегодня, 21:36
1
Цей матеріал також доступний українською

В результате аварии более 40 человек получили ранения

В Турции полиция задержала трех сотрудников железной дороги из-за аварии скоростного поезда в Анкаре, сообщает агентство Anadolu.

По предварительной информации, в работе сотрудников были обнаружены недостатки, которые могли стать причиной аварии.

В результате столкновения два вагона сошли с рельсов и врезались в надземный пешеходный переход. Из-за удара конструкция получила повреждения, а ее обломки упали на вагоны.

Напомним, в турецкой Анкаре скоростной пассажирский поезд врезался в путепровод, после чего два вагона сошли с рельсов и перевернулись.

Губернатор Анкары Васип Шахин назвал причину крушения: скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.

По данным министерства транспорта Турции, в результате железнодорожной аварии в Анкаре погибли девять человек, более 40 получили ранения.

Теги:   Полиция Турция Авария

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Вчера, 23:08

article_img
Парламент Британии не смог отправить в отставку Терезу Мэй

Читайте также

События

Сегодня, 20:50

article_img
Построить себя. Как неслышащий архитектор разрушает стереотипы и проектирует станции метро
События

Сегодня, 18:02

article_img
Харьковский облсовет лишил русский язык статуса регионального
Саме там

Сегодня, 15:26

article_img
"Батя" не старался. Краткая история Януковича от "кореша на районе" до госизменника - репортаж НВ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться