Железнодорожная авария в Турции: полиция задержала трех человек Сегодня, 21:36 1 Цей матеріал також доступний українською В результате аварии более 40 человек получили ранения

В Турции полиция задержала трех сотрудников железной дороги из-за аварии скоростного поезда в Анкаре, сообщает агентство Anadolu.

По предварительной информации, в работе сотрудников были обнаружены недостатки, которые могли стать причиной аварии.

В результате столкновения два вагона сошли с рельсов и врезались в надземный пешеходный переход. Из-за удара конструкция получила повреждения, а ее обломки упали на вагоны.

Напомним, в турецкой Анкаре скоростной пассажирский поезд врезался в путепровод, после чего два вагона сошли с рельсов и перевернулись.

Губернатор Анкары Васип Шахин назвал причину крушения: скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.

По данным министерства транспорта Турции, в результате железнодорожной аварии в Анкаре погибли девять человек, более 40 получили ранения.