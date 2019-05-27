«Железная леди» Литвы: 10 лет Дали Грибаускайте в фотографиях
Сегодня, 14:45
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Даля Грибаускайте завершает 10-летний срок на посту президента. За что ее называют«Железной леди»?
У Литві завершується 10-річна каденція Далі Грибаускайте на посаді президента. Вона є одним з найпопулярніших політиків країни і має багато симпатиків поза межами Литви, а в ЗМІ її часто називають«Залізною леді» або"Сталевою магнолією".
За попередніми даними, у другому турі президентських виборів у Литві лідирує незалежний кандидат Гітанас Науседа з результатом в понад 65% голосів виборців.
Науседа — економіст і раніше входив до правління Банку Литви, в політику прийшов з приватного банківського сектора. Його суперниця в другому турі Інгріда Шимон — екс-міністр фінансів, депутат Сейму.
Прихильниця України
У грудні 2018 року Forbes включив Далю Грибаускайте до переліку 100 найбільш впливових жінок планети, пояснивши її популярність жорсткою позицією щодо Володимира Путіна.
Запам’ятається Даля Грибаускайте зусиллями забезпечити енергонезалежність країни від Росії та більшу присутність НАТО в країнах Балтії, які значною мірою досягли мети. За це російські ЗМІ неодноразово піддавали її нещадній критиці.
Водночас, протягом 10 років, хто б не був при владі у Києві, вона була стійким прихильником євроатлантичної інтеграції України і гаряче підтримувала її в умовах конфлікту з Росією.
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