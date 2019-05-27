«Железная леди» Литвы: 10 лет Дали Грибаускайте в фотографиях

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«Железная леди» Литвы: 10 лет Дали Грибаускайте в фотографиях - фото

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Грибаускайте

Даля Грибаускайте завершает 10-летний срок на посту президента. За что ее называют «Железной леди»?

У Литві завершується 10-річна каденція Далі Грибаускайте на посаді президента. Вона є одним з найпопулярніших політиків країни і має багато симпатиків поза межами Литви , а в ЗМІ її часто називають «Залізною леді» або " Стал евою м агнолією".

За попередніми даними, у другому турі президентських виборів у Литві лідирує незалежний кандидат Гітанас Науседа з результатом в понад 65% голосів виборців.

Науседа — економіст і раніше входив до правління Банку Литви, в політику прийшов з приватного банківського сектора. Його суперниця в другому турі Інгріда Шимон — екс-міністр фінансів, депутат Сейму.

Прихильниця України

У грудні 2018 року Forbes включив Далю Грибаускайте до переліку 100 найбільш впливових жінок планети, пояснивши її популярність жорсткою позицією щодо Володимира Путіна.

Запам’ятається Даля Грибаускайте зусиллями забезпечити енергонезалежність країни від Росії та більшу присутність НАТО в країнах Балтії, які значною мірою досягли мети. За це російські ЗМІ неодноразово піддавали її нещадній критиці.

Водночас, протягом 10 років, хто б не був при владі у Києві, вона була стійким прихильником євроатлантичної інтеграції України і гаряче підтримувала її в умовах конфлікту з Росією.

Грибаускайте
Getty Images
У травні 2009 року Даля Грибаускайте виграла вибори президента Литви вже у першому турі з 69% голосів. Її найближчого суперника підтримали тільки 12% виборців. До обрання президентом протягом п’яти років Даля Грибаускайте працювала єврокомісаром з фінансів та бюджету
Інавгурація Грібаускайте
Getty Images
12 липня 2009 року пройшла інавгурація Далі Грибаускайте
Меркель та Грибаускайте
Getty Images
Пані Грибаускайте потрапила до групи жінок-лідерів у світі, таких як канцлерка Німеччини Ангела Меркель
Грибаускайте та Клінтон
Getty Images
та держсекретар США Гілларі Клінтон
Грибаускайте
Getty Images
У 2010 році Даля Грибаускайте разом ще з кількома жінками-лідерами держав, такими як тодішня прем'єрка Словаччини Івета Радічова (в центрі) та президент Ліберії Еллен Джонсон-Серліф, стала лауреатом нагороди Glamour Magazine 2010 Women of the Year
Грибаускайте
Getty Images
Даля Грибаускайте неодноразово відвідувала Україну за правління Януковича, аби підтримати європейську інтеграцію країни і спонукати українське керівництво здійснювати необхідні реформи. На цьому фото вона на зустрічі з Януковичем і міністрами уряду Азарова у листопаді 2011 року
Екологія Грибаускайте
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Навесні Грибаускайте зазвичай показувала приклад турботи про навколишнє середовище, беручи участь у заходах з прибирання у парках Вільнюса
Грибаускайте
Getty Images
Грибаускайте
Getty Images
Аби зменшити газову залежність від Росії Литва орендувала у норвезької компанії першу у світі регазифікаційну установку Independence — судногазосховище, яке мало повністю забезпечити потреби країни у газі. На цьому фото у листопаді 2013 року Даля Грибаускайте разом з єврокомісаром Йоганненесом Ханом розглядає макет судна у листопаді 2013 року
Судно
Getty Images
27 жовтня 2014 року судно-газосховище Independence прибуло до литовського порту Клайпеда. Литва позбулася повної енергозалежності від Росії
Грибаускайте і Обама
Getty Images
У момент загострення ситуації у Східній Європі через анексію Криму та війну на Донбасі країнам Балтії вдалося отримати більшу підтримку з боку США
Грибаускайте
Getty Images
У 2014 році Грибаускайте переобирають президентом Литви. В першому турі виборів за неї проголосували майже 46% голосів виборців, у другому — майже 58%
Литва приєднується до єврозони
Getty Images
1 січня 2015 року Литва приєдналася до єврозони
Річниця розстрілу
Getty Images
22 лютого 2015 року Даля Грибаускайте була серед лідерів держав, які відвідали Київ у річницю розстрілів демонстрантів на Майдані
Грибаускайте
Getty Images
Литва не залишалася осторонь проблем кримських татар. У квітні 2016 року Даля Грибаускайте зустрілася з Мустафою Джемілевим та Рефатом Чубаровим
Грибаускайте
Getty Images
Президент Литви неодноразово підтримувала литовських баскетболістів під час матчів
Грибаускайте
Getty Images
7 лютого 2017 року Даля Грибаускайте виступила з привітанням багатонаціонального військового контингенту НАТО у Литві. Рішення про розміщення таких контингентів в країнах Балтії та Польщі було ухвалено на саміті НАТО у липні 2016 року
Грібаускайте
Getty Images
Німеччині доручили командувати контингентом НАТО у Литві. На цьому фото Даля Грибаускайте разом з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером та німецькими солдатами на литовській базі Рукла у 2017 році
ОЕСР
Getty Images
У 2018 році Литва стала 36-м учасником Організації економічного співробітництва та розвитку — клубу розвинених держав. З пострадянських країн в організації представлені лише країни Балтії
Грібаускайте і Порошенко
Getty Images
У 2018 році Даля Грибаускайте нагородила Петра Порошенка орденом Вітаутаса Великого, названого на честь великого князя литовського Вітовта (1392−1430)
Грібаускайте, Дуда та Порошенко
Getty Images
Попри погіршення відносин між Литвою та Україною з одного боку та Польщею, з іншого, після приходу 2015 року до влади партії «Право та справедливість» у Польщі, країни залишаються партнерами в багатьох галузях. На фото — зустріч Далі Грибаускайте, Анджея Дуди та Петра Порошенка в штаб-квартирі литовсько-польсько-української бригади в Любліні
У Люблині
Getty Images
Грібаускайте
Getty Images
Разом з лідерами Німеччини та Франції на саміті ЄС
Грибаускайте та Папа
Getty Images
У березні 2019 року Даля Грибаускайте привезла Папі Римському у подарунок баночки з медом, розписані литовськими дітьми, та фотоальбом про литовських «лісових братів», які воювали проти радянської влади
Грибаускайте
Getty Images
За кілька тижнів Даля Грибаускайте залишить посаду президента

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