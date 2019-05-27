«Железная леди» Литвы: 10 лет Дали Грибаускайте в фотографиях Сегодня, 14:45 1366 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Getty Images Грибаускайте Getty Images

Даля Грибаускайте завершает 10-летний срок на посту президента. За что ее называют «Железной леди»?

У Литві завершується 10-річна каденція Далі Грибаускайте на посаді президента. Вона є одним з найпопулярніших політиків країни і має багато симпатиків поза межами Литви , а в ЗМІ її часто називають «Залізною леді» або " Стал евою м агнолією".

За попередніми даними, у другому турі президентських виборів у Литві лідирує незалежний кандидат Гітанас Науседа з результатом в понад 65% голосів виборців.

Науседа — економіст і раніше входив до правління Банку Литви, в політику прийшов з приватного банківського сектора. Його суперниця в другому турі Інгріда Шимон — екс-міністр фінансів, депутат Сейму.

Прихильниця України

У грудні 2018 року Forbes включив Далю Грибаускайте до переліку 100 найбільш впливових жінок планети, пояснивши її популярність жорсткою позицією щодо Володимира Путіна.

Запам’ятається Даля Грибаускайте зусиллями забезпечити енергонезалежність країни від Росії та більшу присутність НАТО в країнах Балтії, які значною мірою досягли мети. За це російські ЗМІ неодноразово піддавали її нещадній критиці.

Водночас, протягом 10 років, хто б не був при владі у Києві, вона була стійким прихильником євроатлантичної інтеграції України і гаряче підтримувала її в умовах конфлікту з Росією.

Getty Images У травні 2009 року Даля Грибаускайте виграла вибори президента Литви вже у першому турі з 69% голосів. Її найближчого суперника підтримали тільки 12% виборців. До обрання президентом протягом п’яти років Даля Грибаускайте працювала єврокомісаром з фінансів та бюджету

Getty Images 12 липня 2009 року пройшла інавгурація Далі Грибаускайте

Getty Images Пані Грибаускайте потрапила до групи жінок-лідерів у світі, таких як канцлерка Німеччини Ангела Меркель

Getty Images та держсекретар США Гілларі Клінтон

Getty Images У 2010 році Даля Грибаускайте разом ще з кількома жінками-лідерами держав, такими як тодішня прем'єрка Словаччини Івета Радічова ( в центрі) та президент Ліберії Еллен Джонсон-Серліф, стала лауреатом нагороди Glamour Magazine 2010 Women of the Year

Getty Images Даля Грибаускайте неодноразово відвідувала Україну за правління Януковича, аби підтримати європейську інтеграцію країни і спонукати українське керівництво здійснювати необхідні реформи. На цьому фото вона на зустрічі з Януковичем і міністрами уряду Азарова у листопаді 2011 року

Getty Images Навесні Грибаускайте зазвичай показувала приклад турботи про навколишнє середовище, беручи участь у заходах з прибирання у парках Вільнюса

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Getty Images Аби зменшити газову залежність від Росії Литва орендувала у норвезької компанії першу у світі регазифікаційну установку Independence — судногазосховище, яке мало повністю забезпечити потреби країни у газі. На цьому фото у листопаді 2013 року Даля Грибаускайте разом з єврокомісаром Йоганненесом Ханом розглядає макет судна у листопаді 2013 року

Getty Images 27 жовтня 2014 року судно-газосховище Independence прибуло до литовського порту Клайпеда. Литва позбулася повної енергозалежності від Росії

Getty Images У момент загострення ситуації у Східній Європі через анексію Криму та війну на Донбасі країнам Балтії вдалося отримати більшу підтримку з боку США

Getty Images У 2014 році Грибаускайте переобирають президентом Литви. В першому турі виборів за неї проголосували майже 46% голосів виборців, у другому — майже 58%

Getty Images 1 січня 2015 року Литва приєдналася до єврозони

Getty Images 22 лютого 2015 року Даля Грибаускайте була серед лідерів держав, які відвідали Київ у річницю розстрілів демонстрантів на Майдані

Getty Images Литва не залишалася осторонь проблем кримських татар. У квітні 2016 року Даля Грибаускайте зустрілася з Мустафою Джемілевим та Рефатом Чубаровим

Getty Images Президент Литви неодноразово підтримувала литовських баскетболістів під час матчів

Getty Images 7 лютого 2017 року Даля Грибаускайте виступила з привітанням багатонаціонального військового контингенту НАТО у Литві. Рішення про розміщення таких контингентів в країнах Балтії та Польщі було ухвалено на саміті НАТО у липні 2016 року

Getty Images Німеччині доручили командувати контингентом НАТО у Литві. На цьому фото Даля Грибаускайте разом з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером та німецькими солдатами на литовській базі Рукла у 2017 році

Getty Images У 2018 році Литва стала 36-м учасником Організації економічного співробітництва та розвитку — клубу розвинених держав. З пострадянських країн в організації представлені лише країни Балтії

Getty Images У 2018 році Даля Грибаускайте нагородила Петра Порошенка орденом Вітаутаса Великого, названого на честь великого князя литовського Вітовта ( 1392−1430)

Getty Images Попри погіршення відносин між Литвою та Україною з одного боку та Польщею, з іншого, після приходу 2015 року до влади партії «Право та справедливість» у Польщі, країни залишаються партнерами в багатьох галузях. На фото — зустріч Далі Грибаускайте, Анджея Дуди та Петра Порошенка в штаб-квартирі литовсько-польсько-української бригади в Любліні

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Getty Images Разом з лідерами Німеччини та Франції на саміті ЄС

Getty Images У березні 2019 року Даля Грибаускайте привезла Папі Римському у подарунок баночки з медом, розписані литовськими дітьми, та фотоальбом про литовських « лісових братів», які воювали проти радянської влади

Getty Images За кілька тижнів Даля Грибаускайте залишить посаду президента

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