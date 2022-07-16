Температура выше 40 °C. Францию захлестнула волна рекордной жары 16 июля, 12:29 Уличный термометр одной из аптек в Нанте зафиксировал 43 °C, 13 июля (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Во Франции волна июльской жары, о которой ранее предупреждали власти страны, продолжает набирать силу. На юге Франции она достигла рекордных показателей.

В южных французских городах Ним и Безье температура превысила 40 °C, это исторический рекорд для здешних мест, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV.



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Так, в Ниме предыдущий июльский рекорд был зарегистрирован в 2019 году на уровне 38,8 °C. За сто лет наблюдений температура впервые поднялась в городе до 40 °C в июле.

Для Безье, отмечает BFMTV, 40,4 °C— это «абсолютный рекорд коммуны». В 2019 году в этих местах впервые была зарегистрирована температура в 39,7 °C.

При этом национальная метеорологическая служба Метео-Франс предупреждает, что беспрецедентные пики жары ожидаются в разных местах страны в понедельник.

В ожидании продолжительной жары и в связи с сильной засухой местные власти принимают противопожарные меры. Из-за высокой температуры муниципалитет Нима отменил традиционный фейерверк по случаю национального праздника 14 июля. Граждан призывают к предельной осторожности при посещении лесных массивов.

Пожарные в ряде регионов Франции ведут активную борьбу с сильными лесными пожарами. На юго-западе, в департаменте Жиронда, огонь уже уничтожил 7,5 тыс. гектаров лесных массивов. Более 11 тыс. человек эвакуированы. При этом, согласно прогнозам, ситуация с пожарами вряд ли улучшится до воскресенья. Почти 1 тыс. пожарных задействована в тушении пожаров в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции. Для ликвидации пожаров привлекли специализированную авиацию.

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