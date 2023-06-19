Из-за аномальной жары в Индии погибли почти 100 человек, около 400 — госпитализированы 19 июня, 06:00 В некоторых регионах Индии температура воздуха достигла 42,2 градуса по Цельсию (Фото:unsplash.com/@photoripey)

В индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар ударила аномальная жара. За последние три дня погибли 98 человек.

Об этом сообщает издание Xinhua



В штате Уттар-Прадеш из-за жары погибли 54 человека, а в Бихаре — 44. Большинство умерших были в возрасте от 60 лет.

По информации издания, за последние три дня в районную больницу в Балле госпитализировали по меньшей мере 400 человек. Пациенты жалуются на лихорадку, одышку и осложнения со здоровьем из-за теплового удара.

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Отмечается, что в некоторых регионах Индии температура воздуха достигла 42,2 градуса по Цельсию.