Из-за аномальной жары в Индии погибли почти 100 человек, около 400 — госпитализированы
В некоторых регионах Индии температура воздуха достигла 42,2 градуса по Цельсию (Фото:unsplash.com/@photoripey)
В индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар ударила аномальная жара. За последние три дня погибли 98 человек.
Об этом сообщает издание Xinhua
В штате Уттар-Прадеш из-за жары погибли 54 человека, а в Бихаре — 44. Большинство умерших были в возрасте от 60 лет.
По информации издания, за последние три дня в районную больницу в Балле госпитализировали по меньшей мере 400 человек. Пациенты жалуются на лихорадку, одышку и осложнения со здоровьем из-за теплового удара.
Отмечается, что в некоторых регионах Индии температура воздуха достигла 42,2 градуса по Цельсию.