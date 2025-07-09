Люди используют зонтики, чтобы защититься от солнца во время жары в Севилье, Испания, 1 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo)

В результате сильной жары в 12 европейских городах умерли около 2300 человек, сообщает France 24 со ссылкой на исследование Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

В исследовании проанализировали данные из 12 городов, включая Париж, Лондон и Мадрид, в период с 23 июня по 2 июля.

Авторы исследования пришли к выводу, что около 1500 смертей — то есть две трети от общего количества — не произошли бы, если бы изменение климата не привело к опасному повышению температуры.

Реклама

В то же время авторы из исследовательских учреждений Великобритании, Нидерландов, Дании и Швейцарии уточнили, что это лишь предварительные данные, поскольку официального подсчета смертей от жары еще не было.

Температура с конца июня до начала июля во многих европейских странах взлетела выше 40 градусов по Цельсию.

Климатический мониторинг ЕС Copernicus сообщил, что это был самый жаркий июнь за всю историю наблюдений в Западной Европе, где некоторые школы и туристические объекты закрывали из-за резкого повышения температуры.

Отмечается, что жара особенно опасна для пожилых людей, больных, маленьких детей, работников на открытом воздухе и всех, кто подвергается воздействию высоких температур в течение длительного времени.

При этом влияние на здоровье усиливается в городах, где тепло поглощается асфальтом и зданиями, что делает городские районы намного жарче, чем их окрестности.

Ранее в странах южной Европы было объявлено предупреждение об угрозе экстремальной жары для здоровья и пожарной опасности. Горячий воздух идет на Европу из Северной Африки. В частности, от жары страдают места отдыха.