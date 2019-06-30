От рекордной жары в Европе умерли по меньшей мере восемь человек Сегодня, 08:09 318 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Yuri Gripas Во Франции было 45,9 градуса по Цельсию. REUTERS / Yuri Gripas

По состоянию на субботу, 29 июня, от рекордно высоких температур воздуха умерли четыре человека во Франции, а также по два — в Испании и Италии.

Об этом сообщает AFP.

Во Франции о первом смертельном случае сообщили еще 27 июня. Тогда погиб 33-летний кровельщик, который выполнял свою работу при температуре воздуха 35 градусов по Цельсию.

Кроме того, врачи пытаются спасти жизнь еще нескольким лицам, которые из-за жары оказались в больницах.

28 июня во Франции было зафиксировано сразу несколько абсолютных температурных рекордов за всю историю наблюдений. В коммуне Галларг-ле-Монтье, расположенной в южном департаменте Гар метеорологи зафиксировали температуру воздуха в 45,9 градуса по Цельсию.