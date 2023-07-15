Бушует Цербер. Тепловая волна вызвала экстремальные температуры в Европе — на следующей неделе может быть еще жарче 15 июля, 15:57 Тепловая волна в Риме, июль 2023 года (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

В 16 городах Италии объявлен красный уровень опасности из-за сильной жары, и ожидается, что на следующей неделе в Европе будет еще жарче.

Как сообщает BBC, экстремальные температуры в ближайшие дни будут в том числе в таких туристических городах, как Рим, Флоренция и Болонья. Итальянское правительство посоветовало жителям 16 городов из «красного списка» избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 18:00 и особенно заботиться о пожилых и уязвимых людях.



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Жара также достигла центральной Европы, в том числе Германии и Польши. В метеорологическом бюро Чехии предупредили, что на выходных температура может превысить 38° C — исключительно высокий показатель для страны. На юге Испании, юго-востоке Италии и в Греции в конце недели ожидается до 47° C.



В греческих Афинах из-за экстремальной жары 14−15 июля закрывали Акрополь (самую популярную туристическую достопримечательность страны, расположенную на скалистой вершине холма), чтобы защитить туристов. В стране также опасаются лесных пожаров, особенно в районах с сильным ветром.

Туристы в Акрополе, Греция, июль 2023 года / Фото: REUTERS/Louiza Vradi

Экстремальная жара в Акрополе, Греция, июль 2023 года / Фото: REUTERS/Louiza Vradi

Итальянское метеорологическое общество назвало нынешнюю тепловую волну в Европе Цербером — в честь трехголового чудовища из Ада Данте. Следующая тепловая волна — Харон (в честь перевозчика душ в подземный мир из греческой мифологии) — может принести повышение температуры выше 40° C на следующей неделе.

Тепловые волны также фиксируют в некоторых частях США, Китая, Северной Африки и Японии.

Как пишет BBC, из-за глобального потепления периоды сильной жары по всему миру наступают все чаще, длятся дольше и становятся более интенсивными. По информации службы ЕС Copernicus, которая отслеживает изменения климата, июнь в этом году был самым жарким за всю историю наблюдений. Во Всемирной метеорологической организации предупреждают, что такая экстремальная погода постепенно «становится новой нормой».

Самую высокую температуру в Европе зафиксировали в августе 2021 года на Сицилии — 48,8° C.