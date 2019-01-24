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Жара бьет рекорды. В Австралии температура превысила 48 градусов

Вчера, 12:44
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ЕРА

В штате Южная Австралия температура превысила 48 градусов по Цельсию.

Как сообщает телеканал ABC, в городе Седуна второй день подряд температура держится на уровне 48,6 C.

В столице штата, городе Аделаида температура превысила рекорд 1939 года, поднявшись до 46,6 ° С.

Метеоролог Хилари Уилсон  отметила, что сверхжаркая погода установилась по всему штату.  

"Это невероятно,  но так много рекордов было побито всего за один день", - сказала Уилсон.

За последние сутки из-за жары к медикам обратились 44 человека.

На фоне аномально высоких температур энергетики Австралии предупредили о возможных перебоях с электричеством в штатах Южная Австралия и Виктория.

Теги:   Австралия

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