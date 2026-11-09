Кандидат в президенты Франции Меланшон сделал неоднозначное заявление по поводу Донбасса. Глава МИД Барро назвал его «рупором Кремля»

Лидер французской ультралевой партии Непокоренная Франция Жан-Люк Меланшон заявил , что мирное урегулирование войны в Украине не может предусматривать уступку территорий Донбасса без согласия населения. Его высказывания вызвали критику со стороны политических оппонентов, обвинивших его в повторении тезисов Кремля.

Об этом политик заявил на массовом митинге в пригороде Парижа Ле Бурже в субботу, 7 ноября, пишет издание France24.

«Мы не можем согласиться с тем, чтобы рассматривать возможность мира через территориальные уступки в Украине, не спросив соответствующее население, соглашается ли оно быть по ту или иную сторону границы», — сказал Меланшон своим сторонникам.

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Он добавил, что люди должны решать, чего хотят.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подверг критике эти заявления. В комментарии изданию RTL он сказал, что Меланшон «просто сделал себя спикером Кремля». По мнению министра, это окончательно лишает политика права претендовать на пост, к которому он стремится.

Меланшон ответил на критику в сообщении в соцсети X. Он заявил, что Барро пытается приписать ему собственную политику отказа от Донбасса, вспомнив предложение «территориального обмена» с декабря 2025 года.

«Бедняжный Барро снова упустил возможность промолчать», — написал Меланшон.

Его также подверг критике Рафаэль Глюксманн — главный конкурент политика на левом фланге. В эфире BFMTV он заявил, что предложение провести референдум на Донбассе повторяет тезисы, которые Кремль продвигает уже много лет.

Выборы во Франции — что известно

Очередные президентские выборы во Франции состоятся в два тура — 18 апреля и 2 мая 2027 года. Действующий президент Эммануэль Макрон, занимающий должность второй срок подряд, согласно Конституции, баллотироваться уже не сможет.

Французская политика Марин Ле Пен, представитель ультраправой политсилы Национальное объединение, объявила о своем намерении баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.

По результатам опроса Toluna Harris Interactive, опубликованным Reuters, Ле Пен будет лидировать в первом туре выборов, набрав от 34% до 36%. Жан-Люк Меланшон, кандидат от ультралевой партии Непокоренная Франция, по всем пяти рассмотренным сценариям выходит во второй тур, набрав 18% или 19% голосов.