Кандидат в президенты Франции Меланшон сделал неоднозначное заявление по поводу Донбасса. Глава МИД Барро назвал его «рупором Кремля»
Жан-Люк Меланшон подвергся критике из-за своих высказываний об Украине (Фото: REUTERS/Tom Nicholson)
Лидер французской ультралевой партии Непокоренная Франция Жан-Люк Меланшон заявил, что мирное урегулирование войны в Украине не может предусматривать уступку территорий Донбасса без согласия населения. Его высказывания вызвали критику со стороны политических оппонентов, обвинивших его в повторении тезисов Кремля.
Об этом политик заявил на массовом митинге в пригороде Парижа Ле Бурже в субботу, 7 ноября, пишет издание France24.
«Мы не можем согласиться с тем, чтобы рассматривать возможность мира через территориальные уступки в Украине, не спросив соответствующее население, соглашается ли оно быть по ту или иную сторону границы», — сказал Меланшон своим сторонникам.
Он добавил, что люди должны решать, чего хотят.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подверг критике эти заявления. В комментарии изданию RTL он сказал, что Меланшон «просто сделал себя спикером Кремля». По мнению министра, это окончательно лишает политика права претендовать на пост, к которому он стремится.
Меланшон ответил на критику в сообщении в соцсети X. Он заявил, что Барро пытается приписать ему собственную политику отказа от Донбасса, вспомнив предложение «территориального обмена» с декабря 2025 года.
«Бедняжный Барро снова упустил возможность промолчать», — написал Меланшон.
Его также подверг критике Рафаэль Глюксманн — главный конкурент политика на левом фланге. В эфире BFMTV он заявил, что предложение провести референдум на Донбассе повторяет тезисы, которые Кремль продвигает уже много лет.
Выборы во Франции — что известно
Очередные президентские выборы во Франции состоятся в два тура — 18 апреля и 2 мая 2027 года. Действующий президент Эммануэль Макрон, занимающий должность второй срок подряд, согласно Конституции, баллотироваться уже не сможет.
Французская политика Марин Ле Пен, представитель ультраправой политсилы Национальное объединение, объявила о своем намерении баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.
По результатам опроса Toluna Harris Interactive, опубликованным Reuters, Ле Пен будет лидировать в первом туре выборов, набрав от 34% до 36%. Жан-Люк Меланшон, кандидат от ультралевой партии Непокоренная Франция, по всем пяти рассмотренным сценариям выходит во второй тур, набрав 18% или 19% голосов.