Жалкая трусость: в Шотландии прокомментировали перенос голосования по соглашению о Brexit Сегодня, 17:12 24 Цей матеріал також доступний українською Голосование по соглашению о Brexit было запланировано на 11 декабря

Первый министр Шотландии Никола Стерджен обвинила правительство Великобритании в "жалкой трусости" в связи с отсрочкой ключевого голосования в парламенте по соглашению о Brexit.

Об этом сообщает Reuters.

"Это переломный момент и акт жалкого труса правительства тори (консерваторов), которые потеряли всякие ориентиры и сейчас впадают в полный хаос", - заявила Стерджен.

По ее словам, соглашение премьер-министра должно быть немедленно вынесено в парламент, чтобы за него можно было проголосовать.

"Мы сможем заменить хаос тори решением, которое защитит рабочие места, уровень жизни и место Шотландии в Европе", - сказала она.

Ранее, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в британском парламенте относительно соглашения о выходе страны из состава ЕС, которое должно было состояться вечером 11 декабря.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.