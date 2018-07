"Жаль, что идея Brexit не ушла с Дэвисом и Джонсоном". Туск прокомментировал отставки министров в Британии

Председатель Европейского Совета Дональд Туск отреагировал на отставку сторонников Brexit в правительстве Великобритании Дэвида Дэвиса и Бориса Джонсона.

"Я могу только сожалеть, что идея Brexit не ушла вместе с Дэвисом и Джонсоном. Но кто знает?" - написал он в своем Twitter.

Туск добавил, что политики приходят и уходят, а созданные ими для людей проблемы остаются.

Politicians come and go but the problems they have created for people remain. I can only regret that the idea of #Brexit has not left with Davis and Johnson. But...who knows?