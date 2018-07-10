"Жаль, что идея Brexit не ушла с Дэвисом и Джонсоном". Туск прокомментировал отставки министров в Британии

Туск раскритиковал сторонников Brexit, которые подали в отставку

Председатель Европейского Совета Дональд Туск отреагировал на отставку сторонников Brexit в правительстве Великобритании Дэвида Дэвиса и Бориса Джонсона.

"Я могу только сожалеть, что идея Brexit не ушла вместе с Дэвисом и Джонсоном. Но кто знает?" - написал он в своем Twitter.

Туск добавил, что политики приходят и уходят, а созданные ими для людей проблемы остаются.

Politicians come and go but the problems they have created for people remain. I can only regret that the idea of #Brexit has not left with Davis and Johnson. But...who knows? — Donald Tusk (@eucopresident) 9 июля 2018 г.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку из-за нового плана премьер-министра Терезы Мэй по "мягкому" выходу из Европейского Союза. Сама премьер заявила, что удивлена таким решением министра.

Перед этим в отставку подал глава министерства по вопросам Brexit Девид Дэвис.

Решения об отставке спровоцировал одобренный Мэй план по выходу страны из блока. В ходе 12-часовой встречи Кабинета министров Великобритании был подписан план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Среди некоторых сторонников более жесткого Brexit план британского премьер-министра вызвал негодование из-за того, что, по их мнению, такая стратегия оставляет страну в прежней зависимости от Евросоюза.