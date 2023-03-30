Болсонару вернулся в Бразилию после трех месяцев жизни в США
Болсонару покинул свою страну за два дня до истечения срока президентских полномочий (Фото:Ton Molina/Reuters)
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару вернулся в страну из США после трех месяцев самоизгнания.
Как сообщает ВВС, он прилетел на самолете из Флориды, где провел последние три месяцев.
Болсонару приземлился в столице страны Бразилиа.
Его пришли встретить сторонники, но экс-президента вывели через боковой вход.
После поражения на выборах в октябре Болсонару выехал из Бразилии во Флориду всего за два дня до присяги нового президента Лулы да Силвы в конце декабря 2022 года.
В начале января сотни сторонников бывшего бразильского президента штурмовали правительственные здания, в частности Национальный конгресс, Верховный суд и президентскую резиденцию, где разбили окна и использовали мебель для создания баррикад против сил безопасности.
Это произошло через неделю после инаугурации Лулы да Силвы, вернувшегося к власти после 12-летнего перерыва.