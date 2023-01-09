Болсонару госпитализировали в США на фоне протестов в Бразилии 9 января, 21:21 Жаир Болсонару (Фото:REUTERS/Adriano Machado)

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали в США из-за сильных болей в животе. Об этом пишет O Globo.

По данным издания, политика положили в больницу неподалеку от Орландо, штат Флорида. Болсонару отправился в США в то время, когда в Бразилии прошла инаугурация его преемника, Лулы да Силвы.

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После того, как Болсонару получил ножевое ранение в живот во время кампании 2018 года, ему сделали несколько операций и он не раз попадал в больницу с болями. Летом 2021 года его госпитализировали из-за хронической икоты, которая длилась более десяти дней.

Накануне сотни сторонников бывшего бразильского президента штурмовали правительственные здания, включая Национальный конгресс, Верховный суд и президентскую резиденцию, в которых разбили окна и использовали мебель для создания баррикад против сил безопасности. Это произошло через неделю после инаугурации Лулы да Силвы, который вернулся к власти после 12-летнего перерыва. Сам Болсонару осудил действия протестующих.