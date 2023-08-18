Зерновой коридор. Украина и Румыния планируют увеличить объем поставок продовольствия 18 августа, 15:37 В пятницу, 18 августа, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сообщил, что провел встречу со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем по вопросу транзита зерна из Украины (Фото:CiolacuMarcel/Twitter)

В пятницу, 18 августа, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Бухарест, где планирует встретиться со своим румынским коллегой Марчелом Чолаку. Руководители правительств планируют обсудить ряд вопросов, среди которых транспортировка украинского зерна.

Об этом пишет NewsMaker.

Перед началом заседания правительства Чолаку заявил, что украинский премьер-министр уже находится в Бухаресте, где запланированы переговоры.

«Обсудим вопросы региональной безопасности, наши возможности по транзиту украинского зерна для обеспечения продовольственной безопасности, вопросы защиты румынских фермеров и соблюдения прав наших меньшинств в Украине», — заявил Чолаку.

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В своем Twitter глава румынского правительства написал, что российские варварские атаки на гражданских, грузовые суда и жизненно важную инфраструктуру — это «атаки на базовые принципы человечности, атаки не только на украинских граждан, но и на сотни миллионов людей по всему миру».

«Румыния продолжит работать с Украиной для обеспечения экспорта украинских зерновых культур», — резюмировал Чолаку.

Во вторник, 15 августа, министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну заявил, что Румыния удвоит транзитные мощности по перевалке украинского зерна с двух до четырех миллионов тонн в месяц.