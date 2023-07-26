Столтенберг рассказал об усилении безопасности в Черном море после заседания Совета Украина-НАТО 26 июля, 19:23 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил выход РФ из зерновой сделки и заявил об усилении Альянсом безопасности в Черноморском регионе (Фото:REUTERS/Ив Герман)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс планирует усилить безопасность в Черноморском регионе на фоне отказа страны-агрессора продолжать выполнять зерновое соглашение, а также рассказал о проведении заседания Совета Украина-НАТО.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Важная встреча в рамках Совета НАТО-Украина. Мы осуждаем выход РФ из зерновой сделки, ее циничное использование голода как оружия и ее опасные действия в Черном море», — сообщил Столтенберг.

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Генсек НАТО добавил, что Альянс и его участники будут помогать Украине и усиливать безопасность в регионе.

Позже стало известно, что в заявлении после заседания Совета НАТО-Украина, которое состоялось в среду, 26 июля, говорится, что Альянс усилит разведку в Черноморском регионе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников.

23 июля генсек НАТО Столтенберг созвал заседание Совета Украина-НАТО по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.