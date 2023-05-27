Зерновая сделка работает медленно, несмотря на заявления России о ее продолжении — Reuters 27 мая, 14:00 Балкер Амфитрити, который участвует в зерновой сделке, вместе с другими судами ожидает в Босфоре (Фото:REUTERS/Мехмет Эмин Калискан)

Интенсивность работы зерновой сделки рекордно низкая, несмотря на то, что Россия согласилась ее продолжить. Страна-агрессор поставила конкретные требования для продолжения инициативы в июле.

Координационный центр, способствующий реализации Черноморского зернового соглашения, не зарегистрировал ни одного нового судна за четверг, 25 мая. Сейчас в украинских портах загружаются 13 суден — шесть в Черноморске и семь в Одессе, сообщают ООН в комментарии Reuters.

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Также отмечается, что количество ежедневных входящих и исходящих проверок снизилось до уровня 3,2 в течение мая, что является самым низким показателем с начала принятия инициативы.

По состоянию на пятницу, 26 мая, 54 судна ожидают перехода в украинские порты. Среди них 11 заявок были переданы для регистрации.



Сообщается, что Россия поставила новые условия для дальнейшего продления зерновой сделки, которое должно состояться после 17 июля. Среди них — перезапуск трубопровода для транспортировки российского аммиака через украинский порт для экспорта на мировые рынки и подключение Россельхозбанка к международной платежной сети SWIFT.

«Россия дала сигнал, что если требования по экспорту зерна и удобрений не будут выполнены, она не продлит соглашение после 17 июля. Она выдвинула те же угрозы и требования, что и в марте, прежде чем согласилась продлить сделку на 60 дней», — говорится в сообщении.

Сообщается, источник в украинском правительстве заявил, что Киев рассмотрит возможность разрешить транзит российского аммиака через свою территорию, если черноморское зерновое соглашение будет расширено и будет включать больше украинских портов и более широкий ассортимент товаров.

Черноморское зерновое соглашение было заключено при посредничестве ООН и Турции с Россией и Украиной для смягчения глобального продовольственного кризиса, обостренного вторжением Москвы в Украину.

13 июля 2022 года в Стамбуле стартовали переговоры по разблокированию экспорта украинского зерна и созданию инициативы.

29 октября Россия прекратила свое участие в зерновой сделке, аргументируя это взрывами в Севастопольской бухте, в которых обвиняет Украину и Британию.

17 ноября сообщалось, что соглашение было продлено еще на 120 дней.



19 марта 2023 года действие зернового соглашения было продлено еще на 120 дней, однако в России заявили, что срок продления составляет 60 дней и заблокировали инспекцию суден в Босфоре.



17 мая зерновое соглашение снова было разблокировано и продлено на 120 дней. Оно продлит свое действие до 18 июля.