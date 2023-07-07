Зерновая сделка почти прекратила свое существование — Bloomberg 7 июля, 00:09 Россия почти не выпускает суда с продовольствием (Фото:REUTERS/Olimpiu Gheorghiu)

Соглашение по экспорту украинского зерна и другого продовольствия почти прекратило свою работу из-за проблем с утверждением судов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что черноморские порты Украины почти пустые, а некоторые суда с зерном, проходят инспекцию через силу. Соглашение завершается 17 июля. Сейчас за его продление выступают ЕС, США и ООН, Россия против.

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Журналисты пишут, что если соглашение прекратит свою работу, то это приведет к росту расходов фермеров, так как продовольствие придется доставлять по железной дороге или автотранспортом в ЕС.

В июне правительство Украины создало страховой фонд в размере 547 млн долларов для компенсации компаниям, чьи суда следуют в черноморские порты страны, если соглашение прекратится.

6 июля Совместный координационный центр сообщил, что россияне остановили работу зернового коридора из Украины.

Последние инспекции судов на вход в зерновой коридор зафиксированы 28 июня. Ими стали турецкий балкер TQ Samsun и TK Majestic под флагом Сент-Китс и Невис, направлявшиеся в порт Одесса.

В обратном направлении в июле было осуществлено две инспекции: 4 июля сухогруза Akdeniz M с 30 тыс. тонн пшеницы в Турцию из Одессы и 2 июля сухогруза Agapi S с 55,88 тыс. тонн кукурузы в Нидерланды из порта Черноморск.