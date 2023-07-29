«Это не разрешит кризис». Глава МИД Италии прокомментировал бесплатные поставки зерна от Путина 29 июля, 18:46 Глава МИД Италии Антонио Таяни считает, что предложение РФ о предоставлении бесплатного зерна для стран Африки не «разрешит кризис», который вызвала Россия выходом из зерновой сделки (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что решение страны-агрессора РФ безвозмездно поставлять зерно в Африку не способствует выходу из кризиса, который вызвал выход РФ из зерновой сделки.

Об этом сообщает ANSA.

«Мы настаиваем на сохранении диалога по зерновому коридору. Мы поддерживаем дипломатические действия Турции», — заявил он.

Министр подчеркнул, что за приостановление «зерновой сделки» расплачиваются преимущественно африканские народы.

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«Предложение Путина, то есть „мы будем присылать вам зерно бесплатно“, не является правильным. Тогда, если мы не вернемся к соглашению, цены на зерно вырастут», — добавил Таяни.

Срыв зерновой сделки: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ. В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления работы соглашения без России.

Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города. В результате обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.

