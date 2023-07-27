Глава Африканского союза призвал Украину и РФ к «мирному сосуществованию» 27 июля, 16:07 Глава Африканского Союза Азали Ассумани считает, что страна-агрессор РФ и Украина должны «мирно сосуществовать» (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Глава Африканского Союза Азали Ассумани заявил, что Украина и страна-агрессор РФ должны «мирно сосуществовать».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Ассумани во время саммита Россия-Африка.

По его мнению, «это („мирное сосуществование“ — ред.) спасет жизни тех, кто зависит от поставок продовольствия из этих двух стран».

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Глава Африканского союза, правда, не уточнил, что он понимает под термином «мирное сосуществование» и не прокомментировал регулярные террористические атаки российских оккупантов против гражданского населения Украины.

Выход России из зернового соглашения — какие последствия для Украины

17 июля РФ официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море. Москва тут же начала регулярно и целенаправленно атаковать портовую инфраструктуру и зерновые терминалы Одесской области.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН. По данным СМИ, Украина создает временный альтернативный маршрут для экспорта продовольствия по Черному морю через территориальные воды Румынии.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, следующие в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми вытекающими рисками».

21 июля Россия провела тренировочные удары ракетами в Черном море после того, как угрожала атаковать все морские суда, идущие в порты Украины

На учениях оккупанты демонстративно потопили украинский корвет Тернополь, который похитили в 2014 году во время оккупации Крыма.