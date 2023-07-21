Зерновая сделка в приоритете. Эрдоган рассказал о ключевой теме предстоящих переговоров с Путиным 21 июля, 16:20 Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что возвращение РФ к зерновой сделке является одним из ключевых вопросов, которые хочет обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Президент Турции Реджем Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос возвращения РФ к зерновой сделке.

Об этом пишет Anadolu.

Турецкий лидер заявил, что намерен обсудить продление зерновой сделки с российским диктатором как в телефонном разговоре, так и в ходе визита Путина в Турцию.

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«Прекращение Черноморской зерновой инициативы будет иметь целый ряд негативных последствий, в том числе рост мировых цен на продовольствие, голод и новую волну миграции. Мы продолжим брать на себя инициативу, чтобы предотвратить такое стечение обстоятельств. Верю, что переговоры с господином Путиным помогут обеспечить продолжение этой гуманитарной инициативы. Он также имеет определенные ожидания от западных стран, и те в свою очередь должны принять соответствующие меры», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил, что зерновая инициатива обеспечила поставки более 33 миллионов тонн агропродукции на мировой рынок, а также предотвратила глобальный продовольственный кризис, последствия которого были бы крайне тяжелыми после экономического кризиса и пандемии. По его словам, продолжение такой важной и продуктивной инициативы пойдет на благо человечества.

Эрдоган подчеркнул, что турецкая сторона приложит дипломатические и другие усилия для восстановления зерновой сделки. Он также убежден, что Турции удастся обеспечить продление соглашения по зерновому коридору.

Выход РФ из зернового соглашения — что известно

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

19 июля Министерство обороны страны-агрессора РФ заявило, что будет считать «военными целями» все морские суда, следующие в украинские порты.

Третью ночь подряд оккупанты атакуют южные регионы Украины — Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. В ночь на 19 июля, они прицельно ударили по инфраструктуре портов Черноморск и Одесса, повредив зерновые терминалы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначенной для Китая.