Несмотря на выход РФ из зернового соглашения. Египет продолжит покупать зерно у Украины 21 июля, 15:51 Правительство Египта продолжит получать украинское зерно несмотря на выход РФ из зерновой сделки (Фото:REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

Министр поставок Египта Али аль-Мусейлехи заявил, что его страна раскритиковала выход РФ из зерновой сделки, однако поставки зерна из Украины будет продолжать.

Об этом пишет Bloomberg.

«Мы недовольны выходом России из соглашения ООН по экспорту зерна», — сказал министр, критикуя действия страны-агрессора по выходу из Черноморской зерновой инициативы.

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Политик добавил, что несмотря на такие действия Кремля его страна продолжит получать украинскую пшеницу через Европу. По его словам, правительство Египта также ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о выделении 400 млн долларов на закупку зерна.

Bloomberg подчеркивает, что из-за полномасштабной агрессии РФ против Украины экономика Египта понесла сильные убытки от роста цены на пшеницу. Несмотря на то, что цены на зерно начали уменьшаться выход страны-агрессора РФ из зерновой сделки снова повысили стоимость зерновых культур.

Выход РФ из зернового соглашения — что известно

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

19 июля Министерство обороны страны-агрессора РФ заявило, что будет считать «военными целями» все морские суда, следующие в украинские порты.



Третью ночь подряд оккупанты атакуют южные регионы Украины — Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. В ночь на 19 июля, они прицельно ударили по инфраструктуре портов Черноморск и Одесса, повредив зерновые терминалы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначенной для Китая.

