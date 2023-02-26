Последствия землетрясений. В Турции начали расследования в отношении более 600 человек 26 февраля, 01:35 После двух землетрясений, произошедших 6 февраля, произошло еще 7184 афтершока (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

В Турции полиция начала расследования в отношении 612 человек, которые имеют отношение к обрушившимся зданиям во время землетрясений.

Об этом сообщает AP.



Среди подозреваемых — строительные подрядчики, владельцы зданий и менеджеры компаний. Министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что 184 из 612 подозреваемых заключены под стражу в ожидании суда.

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«Обнаружение доказательств в зданиях продолжается в качестве основы для уголовного расследования», — заявил Боздаг.

По последним данным Турции и Сирии, число погибших в результате землетрясений, поразивших обе страны в понедельник, 6 февраля, превысило 50 тысяч человек.

Всего в Турции от землетрясений пострадали около 20 миллионов человек, в Сирии же, по оценкам ООН, — 8,8 миллиона.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал восстановить дома в течение года, хотя эксперты говорят, что власти должны поставить безопасность выше скорости.

В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого последовало несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь была предложена десятками стран.

По количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке разрушительных катастроф ХХІ века.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что по состоянию на 14 февраля в результате землетрясения в Турции погибли пять украинцев, в том числе семья из Запорожья. Из-под завалов спасли десять украинцев, семеро считаются пропавшими без вести.