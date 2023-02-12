От землетрясений в Турции и Сирии погибли более 25 тысяч человек, пострадали — почти 26 млн

12 февраля, 02:28
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6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

От землетрясений в Турции и Сирии пострадало почти 26 млн человек. Число погибших в этих странах превысило 25 тысяч.

Об этом сообщает Alarabiya News со ссылкой на данные ВОЗ.

В общей сложности в Турции так или иначе пострадали 15 млн человек, а в Сирии — 11 млн человек. В связи с этим агентство здравоохранения ООН обратилось в ВОЗ с экстренным призывом выделить 42,8 млн долларов на покрытие неотложных потребностей в области здравоохранения.

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Отмечается, что по количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке самых разрушительных катастроф ХХІ века.

Число погибших и раненых продолжит резко расти в ближайшие дни.

6 февраля на границе Турции и Сирии в провинции Газиантеп произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.

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В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Турция Сирия Землетрясение

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