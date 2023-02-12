От землетрясений в Турции и Сирии погибли более 25 тысяч человек, пострадали — почти 26 млн
6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)
От землетрясений в Турции и Сирии пострадало почти 26 млн человек. Число погибших в этих странах превысило 25 тысяч.
Об этом сообщает Alarabiya News со ссылкой на данные ВОЗ.
В общей сложности в Турции так или иначе пострадали 15 млн человек, а в Сирии — 11 млн человек. В связи с этим агентство здравоохранения ООН обратилось в ВОЗ с экстренным призывом выделить 42,8 млн долларов на покрытие неотложных потребностей в области здравоохранения.
Отмечается, что по количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке самых разрушительных катастроф ХХІ века.
Число погибших и раненых продолжит резко расти в ближайшие дни.
6 февраля на границе Турции и Сирии в провинции Газиантеп произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.
В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.